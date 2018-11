Actualidade

O chef basco Martín Berasategui aumentou hoje para dez o total de estrelas Michelin, ao ver distinguidos mais dois dos seus restaurantes em Espanha no Guia Michelin ibérico de 2019, que atribuiu três estrelas ao restaurante Daní García.

As novidades foram anunciadas hoje à noite, na gala de apresentação do Guia Michelin Espanha e Portugal de 2019, a decorrer no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, naquela que é a primeira vez que ocorre em Portugal, após nove cerimónias em diferentes cidades espanholas.

Em Espanha, a Michelin atribuiu três estrelas ('uma cozinha única, justifica a viagem') ao restaurante Daní Garcia, do chef com o mesmo nome, em Marbella (sul), totalizando 11 restaurantes com a distinção máxima, mantendo-se o número de 2018, já que, em outubro, Carme Ruscalleda encerrou o Sant Pau, em Barcelona, que sai assim da lista dos 'tri-estrelados' no país vizinho.