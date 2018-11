Actualidade

A Autoeuropa recebeu garantias do Governo para a realização de um carregamento de automóveis que deverá realizar-se na quinta-feira, mas que não deverá ter a colaboração dos trabalhadores precários que costumam exercer a atividade do porto de Setúbal.

De acordo com a empresa, o planeamento do navio, que deverá chegar a Setúbal cerca das 06:00 de quinta-feira e que faz parte das escalas regulares para o porto de Emden, na Alemanha, "teve por base a garantia de uma solução para o embarque de veículos dada pelo Governo e pelo operador logístico".

"A única alternativa a Setúbal é Setúbal. Outras soluções encontradas não garantem o escoamento da totalidade da produção diária", reconhece a Autoeuropa em comunicado enviado à Lusa, adiantando que fez "diversos contactos com o Governo e com o operador logístico responsável pela operação no porto de Setúbal por forma a encontrar uma solução que passe pelo diálogo como via de resolução para o conflito".