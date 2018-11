Actualidade

O administrador financeiro da Sporting SAD, Francisco Salgado Zenha, revelou hoje que o empréstimo obrigacionista conta já com quase 19 milhões de euros (ME) subscritos, tendo assim ultrapassado o valor mínimo de 15 ME que viabiliza a operação.

O responsável avançou com esta informação em entrevista à Sport TV, tendo realçado que a administração da SAD 'verde e branca' continua a "reunir esforços" para que esta operação, que tinha como objetivo colocar 30 ME em títulos, alcance números superiores.

"Se chegássemos aos 20 ou aos 30 milhões [de euros] seria ainda melhor", salientou Salgado Zenha sobre a oferta pública de subscrição "Sporting SAD 2018-2021", cujo período de subscrição termina na quinta-feira, às 15:00.