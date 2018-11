Actualidade

Pelo menos sete pessoas foram hoje encontradas mortas, no nordeste do Japão, num incêndio numa habitação de madeira na prefeitura de Fukushima, informaram as autoridades locais.

As chamas deflagraram na noite de quarta-feira numa casa de madeira, de dois andares, na cidade de Ono, a 190 quilómetros a nordeste de Tóquio, de acordo com as imagens transmitidas nos órgãos de comunicação nipónicos.

Os bombeiros conseguiram extinguir as chamas uma hora depois da chegada ao local, onde encontraram os corpos.