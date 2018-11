Actualidade

O chefe dos serviços secretos militares russos (GRU), Igor Korobov, morreu na quarta-feira aos 63 anos na sequência de uma "grave doença", informou hoje fonte do Ministério de Defesa citada pela agência de notícias Tass.

Korobov trabalhava nos serviços secretos desde 1985 e ocupou vários cargos na Direção-Geral, até à sua nomeação como chefe do GRU em 2016, por decreto presidencial, acrescentou a agência russa.

Como chefe do GRU foi alvo de sanções em 15 de março pelo Governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, juntamente com 12 pessoas, por alegadas interferências nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.