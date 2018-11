Inquérito/Tancos

A comissão de inquérito ao furto de material militar em Tancos começa hoje os seus trabalhos, no parlamento, em ambiente de tensão entre o CDS e os partidos de esquerda, PCP, PS e BE.

O objetivo da comissão, lê-se na resolução do CDS-PP aprovada no parlamento em 26 de outubro, é "identificar e avaliar os factos, os atos e as omissões" do Governo "relacionados direta ou indiretamente com o furto de armas em Tancos", de junho de 2017, data do furto, ao presente, e "apurar as responsabilidades políticas daí decorrentes".

A lei fixa em 180 dias o prazo para a conclusão de um inquérito parlamentar, podendo, porém, ser decidido o prolongamento do mandato por mais 90 dias.