Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) recomenda que o financiamento externo de Moçambique se baseie em donativos e crédito com custos muito baixos, lê-se no comunicado final da missão que nas últimas semanas visitou o país.

"A missão sublinhou a importância de o Governo se apoiar em financiamento externo por donativos e crédito altamente concessional", refere a organização internacional, numa altura em que o país tenta recuperar a sustentabilidade da dívida.

Ricardo Velloso, líder da missão, destaca "a importância de se assegurar que possíveis acordos futuros com detentores das dívidas anteriormente ocultas sejam coerentes com o retorno da dívida global do país a uma trajetória sustentável".