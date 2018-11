Actualidade

Mais de uma centena de estivadores do porto de Setúbal estão desde as 08:00 a bloquear a entrada de autocarro que transporta os trabalhadores que os vão substituir no carregamento de um navio com viaturas da fábrica da Autoeuropa.

Os trabalhadores eventuais do porto de Setúbal, em greve desde o dia 05 para exigirem um contrato coletivo de trabalho, tinha prometido um protesto pacífico, mas à chegada do autocarro impediram a passagem.

Cerca das 08:30, os estivadores sentaram-se no chão para dificultar as operações da polícia de intervenção, que entretanto já tinha começado a tomar posição para abrir caminho para a passagem do autocarro.