Portugal/Angola

O editorial do Jornal de Angola defendeu hoje que Lisboa e Luanda têm mais a ganhar se olharem para o futuro e não perderem tempo com o passado, de forma a melhorem o futuro das suas relações.

"Na verdade, Angola e Portugal têm muito a ganhar com a necessidade de se ganhar mais tempo com assuntos a tratar para melhorar o futuro das relações, em vez de se perder tempo com aspetos do passado e situações pontuais, mas plenamente superáveis. Não precisamos de esperar que as relações entre os dois Estados sejam perfeitas ou livres das eventuais fricções, próprias das relações que envolvem os seres humanos", refere o editorial.

No texto, intitulado "Angolanos e Portugueses Inauguram Nova Era", o diário estatal angolano alude à visita de Estado de três dias que o Presidente de Angola, João Lourenço, efetua a partir de hoje a Portugal, deslocação que, lê-se, é "aguardada com muita expectativa" nos dois países.