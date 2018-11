Actualidade

Organizações da sociedade civil moçambicanas exigiram hoje a demissão do governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, acusando-o de arrogância no tratamento do "apagão" do sistema de pagamentos eletrónicos da rede bancária do país.

"As aparições públicas de Rogério Zandamela têm criado incerteza nos mercados e nas empresas e revelam arrogância", diz um comunicado divulgado hoje por cinco organizações da sociedade civil.

O governador do Banco de Moçambique geriu a paralisação das caixas automáticas e dos pontos de pagamento eletrónicos com ligeireza e desprezo em relação aos prejuízos provocados nos utentes, entendem os subscritores do comunicado.