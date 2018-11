Actualidade

O autocarro que transporta os estivadores contratados para substituir os trabalhadores eventuais do porto de Setúbal para carregar um navio com viaturas produzidas na fábrica da Autoeuropa entrou no recinto pelas 09:09.

A passagem da viatura tinha sido bloqueada pelos trabalhadores eventuais do porto de Setúbal, em luta pelo contrato coletivo de trabalho desde o passado dia 05, que desde as 06:00 estão concentrados no local.

Um forte dispositivo policial de dezenas de elementos da Unidade Especial de Polícia e da brigada de intervenção rápida está desde manhã junto ao porto de Setúbal para garantir a entrada desta viatura e o carregamento do navio.