Actualidade

O festival Caminhos, em Coimbra, acolhe a estreia nacional do documentário de Jorge Pelicano "Até que o porno nos separe", que acompanha a transformação de uma mãe depois de descobrir que o filho é ator pornográfico 'gay'.

Neste filme, que se estreia no dia 30, no Teatro Académico de Gil Vicente, Jorge Pelicano acompanha a jornada emocional de Eulália, católica e conservadora, a morar nos arredores do Porto, que inicia um processo de aproximação ao filho, depois de ter descoberto que ele, emigrado na Alemanha, é o primeiro ator 'porno gay' português, premiado no estrangeiro.

A ideia do documentário surgiu há alguns anos, com o documentarista a querer abordar a forma como os pais lidam com as escolhas dos filhos, ao mesmo tempo que queria explorar o mundo da pornografia, numa abordagem que não tivesse como centro os atores e atrizes ou os bastidores deste setor, contou à agência Lusa o realizador.