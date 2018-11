Actualidade

Portugal é o terceiro país que mais beneficiou, em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), do financiamento do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE), lançado há quatro anos no âmbito do 'Plano Juncker'.

Portugal surge em terceiro lugar, depois da Grécia e da Estónia, no financiamento do FEIE em termos do PIB, com 2,5 mil milhões de euros aprovados, que se espera gerarem mais de 8,7 mil milhões de euros em investimentos.

Segundo dados hoje divulgados pela Comissão Europeia, em Portugal há já 24 projetos de inovação e infraestruturas financiados pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) num valor de aproximadamente 1,2 mil milhões de euros e que deverão gerar 4,2 mil milhões de euros de investimento total.