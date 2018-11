Portugal/Angola

O Presidente português recebeu hoje, na praça do Império, em Lisboa, sob uma forte chuvada e com dezenas de turistas a assistir, o chefe de Estado angolano, no início da sua primeira visita de Estado a Portugal.

A forte chuvada que caiu na capital durante a manhã apenas parou à chegada de João Lourenço, pelas 11:00, poucos minutos depois de o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, ter assistido ao hino nacional, junto ao Mosteiro dos Jerónimos, debaixo de chuva.

A assistir à cerimónia estiveram dezenas de turistas, em grupos, nomeadamente asiáticos, que foram surpreendidos com o início das 21 salvas de canhão, e pelos atiradores especiais colocados em vários pontos estratégicos do Mosteiro dos Jerónimos.