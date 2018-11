Actualidade

Portugal gastava, em 2015, cerca de 6,6 mil milhões de euros com problemas de saúde mental, o que representa 3,7% do Produto Interno Bruto, estando no meio da tabela de 31 países analisados pela OCDE, segundo um relatório.

Os custos estimados mais elevados estão relacionados com o mercado de trabalho (menor emprego e menor produtividade), atingindo cerca de 2,9 mil milhões de euros, refere o relatório 'Health at a Glance: Europe 2018 - State of health in the EU cycle' hoje divulgado em Paris.

Já os custos estimados com o sistema de saúde em Portugal totalizam cerca de dois mil milhões de euros e com a Segurança Social cerca de 1,7 mil milhões de euros, adianta o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).