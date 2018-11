Acidente/Borba

O comandante distrital de Operações de Socorro (CODIS) de Évora indicou hoje que o sonar da Marinha vai avaliar com mais pormenor o fundo da pedreira em Borba, sendo aguardada a chegada de mais equipamento do Instituto Hidrográfico.

"Com o apoio da Marinha portuguesa, será feita uma ação de busca e de reconhecimento para termos uma avaliação com mais pormenor do fundo da pedreira e podermos, eventualmente, identificarmos alguns dos nossos objetivos", disse José Ribeiro.

Além do sonar da Marinha, que já se encontra no 'teatro de operações', durante a tarde está previsto que o Instituto Hidrográfico "traga um outro equipamento, um ROV" (veículo operado remotamente), igualmente da Marinha, "para também dar alguma ajuda", disse o CODIS de Évora, ao fazer o ponto de situação sobre as operações de busca em curso, nas instalações dos bombeiros de Borba.