Actualidade

Os filmes portugueses "Diamantino", de Gabriel Abrantes e Danel Schmidtt, e "Aquaparque", de Ana Moreira, estão nomeados para os Prémios Europeus de Cinema (European Film Awards - EFA), que serão entregues a 15 de dezembro, em Sevilha, Espanha.

De acordo com informação disponibilizada no 'site' oficial dos EFA, "Diamantino", a primeira longa-metragem de ficção do português Gabriel Abrantes e do norte-americano Daniel Schmidt, está nomeado na categoria Comédia Europeia, na qual competem também "O Espírito da Festa", dos franceses Érice Toledano e Olivier Nakache, e "A Morte de Estaline", do britânico Armando Iannucci.

"Aquaparque", a estreia da atriz Ana Moreira na realização, está nomeado na categoria Curta-Metragem Europeia, na qual competem mais 14 filmes.