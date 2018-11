Actualidade

A Liga de Apoio à Integração dos Deficientes (LARDEF) de Angola denunciou hoje que "persistem as dificuldades" de pessoas com deficiência no acesso aos transportes públicos e privados, defendendo o cumprimento da Lei das Acessibilidades e a punição aos infratores.

A posição foi expressa hoje pela coordenadora nacional de Programas da LARDEF, Idalina Bota, durante uma palestra dirigida aos funcionários da empresa pública de Transporte Coletivo Urbano de Luanda (TCUL), pedindo "respeito e inclusão" da pessoa com deficiência.

Segundo a dirigente associativa, as "dificuldades diárias" por que passam nos transportes públicos ou privados, desde táxis, autocarros, comboios a aviões, "exigem uma melhor aplicação e fiscalização" da Lei das Acessibilidade, aprovada em 2016, e sobretudo "punições".