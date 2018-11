Actualidade

Quatorze pessoas foram detidas no Quénia na sequência do rapto na terça-feira de uma jovem italiana por homens armados no condado de Kilifi, leste do país, anunciaram hoje fontes policiais.

As detenções aconteceram na noite de quarta-feira, durante uma operação de várias forças de segurança na área de Galana-Kulalu e Chakama, onde a estudante italiana Silvia Costanza Romano, de 23 anos, foi sequestrada num ataque que provocou cinco feridos.

Fontes policiais na cidade de Malindi, a cerca de 80 quilómetros do local do incidente, confirmaram ao jornal local Daily Nation o número de detidos, que foram levados para as várias esquadras da polícia, para interrogatório.