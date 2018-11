Portugal/Angola

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje o seu homólogo angolano, João Lourenço, e considerou hoje que a sua visita de Estado a Portugal inicia um "novo e promissor ciclo" nas relações bilaterais.

"A visita de vossa excelência, senhor Presidente João Lourenço, a Portugal encerra um intervalo longo demais nas visitas recíprocas dos dois chefes de Estado e, ao mesmo tempo, inicia um novo e promissor ciclo", afirmou o chefe de Estado português.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no final de um encontro com João Lourenço e a sua mulher, Ana Dias Lourenço, durante o qual condecorou o Presidente de Angola com o Grande-Colar Ordem do Infante D. Henrique.