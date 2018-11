Acidente/Borba

Os Bombeiros de Borba estão a receber desde segunda-feira mensagens para cedência de material técnico e oferta de produtos alimentares de todo o país e do estrangeiro, na sequência do acidente numa pedreira e do colapso da estrada.

Segundo um dos dirigentes da corporação Paulo Ferreira, empresas e pessoas a título individual têm-se disponibilizado para ceder máquinas, mangueiras, geradores e transportes, além da oferta de alimentos e água.

Fazendo questão de agradecer, em nome dos bombeiros, as mensagens de solidariedade e as ofertas, Paulo Ferreira disse que, se por acaso as pessoas ou as empresas não receberam 'feedback', "é porque, por enquanto, não é necessário o que se propuseram a ceder ou a oferecer".