Actualidade

A Covilhã recebe no sábado a cerimónia do Juramento de Hipócrates, que ocorre nesta cidade pela primeira vez, num exemplo de descentralização que também visa alertar o Governo para as necessidades dos cuidados de saúde no Interior do país.

"Há aqui mais uma oportunidade para os jovens médicos fazerem o seu juramento, porque temos mais um local que acolhe esta cerimónia e é também uma mensagem muito importante que queremos passar relativamente à necessidade de descentralizar os cuidados e de os doentes do Interior terem exatamente as mesmas condições de acesso à saúde que há no Litoral ou nas cidades onde há grandes hospitais", referiu, em declarações à agência Lusa, Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, entidade que promove esta cerimónia em colaboração com a Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) da Universidade da Beira Interior (UBI).

Especificando que está prevista a participação de 80 jovens médicos, Carlos Cortes também salientou que a "vontade expressa" da FCS da UBI e dos estudantes foi a principal razão para levar este ato até esta cidade do distrito de Castelo Branco.