Actualidade

A Universidade de Coimbra (UC) sancionou 19 estudantes por plágio e puniu 58 por fraude desde a entrada em vigor do Regulamento Disciplinar dos Estudantes (RDEUC), no início do ano letivo 2012/13, foi hoje anunciado.

"Os casos de 'cópia', na realização de provas de avaliação, são [as infrações disciplinares] mais frequentes, mas a sua punição tem-se tornado cada vez mais simples, dissuadindo os potenciais infratores", refere a UC.

O combate às tentativas de falsear os resultados de provas e trabalhos académicos na UC intensificou-se após a entrada em vigor do RDEUC, tendo sido até agora punidos 77 alunos. Até ao ano letivo 2012/13, não existia enquadramento para estas infrações disciplinares.