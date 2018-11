Actualidade

A dupla que dirige o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, em Madrid - o espanhol Manuel Borja-Villel (diretor) e o português João Fernandes (subdiretor) - ocupa o 51.º lugar da lista 'Power 100' da revista especializada ArtReview.

Anualmente, a publicação escolhe "as pessoas mais influentes no mundo da arte contemporânea". Na lista de 2018, disponibilizada no 'site' da ArtReview, o 51.º lugar é ocupado por Manuel Borja-Villel e João Fernandes, uma "nova entrada".

A revista refere que os dois "geralmente resistem à atração da exposição 'blockbuster". E escreve: "Sob direção da dupla, a instituição madrilena tem um propósito mais radical (Fernandes foi um proeminente ativista comunista na sua juventude) num tempo, notou este ano Borja-Villel, em que o capitalismo corre o risco de reduzir o público a 'autómatos consumidores e obedientes'".