Actualidade

O presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro, considerou hoje que a realização da cimeira luso-espanhola de 2019 nesta cidade é uma decisão "inteiramente justa".

A cimeira luso-espanhola de 2019 vai realizar-se na Guarda, em junho, anunciou na quarta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

O anúncio do líder do Governo aconteceu durante a conferência de imprensa no final da 30.ª cimeira bilateral, em Valladolid, Espanha.