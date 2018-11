Portugal/Angola

O Presidente de Angola disse hoje, sobre a questão judicial que obstaculizou a relação entre os dois países, que "a classe política tem de saber interpretar a vontade dos povos", que é de "estreitamento das relações de amizade".

"A vontade dos povos dos dois países é imutável é única, os dois povos sempre se quiseram bem, e os povos não mudam, a classe política é que às vezes muda, porque há eleições, e havendo eleições, não são sempre os mesmos no poder", começou por dizer o Presidente de Angola na resposta aos jornalistas, depois de um encontro com o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, no início de uma visita de Estado de três dias.

"A classe política tem a obrigação de saber interpretar corretamente a vontade dos povos, e a vontade do povo angolano e português sempre foi pelo estreitamento da amizade, das relações de amizade e cooperação entre os nossos dois países", disse João Lourenço.