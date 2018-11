Actualidade

Uma exposição que pretende dar a conhecer África muito além da visão que dela tiveram os portugueses abre ao público no domingo, no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, com peças históricas e artesanais africanas, escolhidas por dezenas de investigadores.

Estátuas, capulanas, cerâmica, quadros, instrumentos musicais, fotografias, instrumentos de caça e muitas outras peças da História africana compõem esta mostra intitulada "Contar Áfricas!", e que tem como ponto de partida um "exercício científico-museológico" cujo desafio é "contar África e não a visão que de África tiveram os portugueses", afirma António Camões Gouveia, coordenador da exposição.

"Escolhemos a palavra 'contar', porque 'dizer' era muito impositivo, e 'Áfricas' para forçar um título que mostrasse que estamos à procura de plurais, conjuntos onde se distinguem apontamentos", explicou, numa apresentação à comunicação social.