Portugal/Angola

O Presidente de Angola, João Lourenço, apelou hoje à necessidade de moralização da sociedade angolana e reafirmou o seu empenho no combate à corrupção que classificou como "um cancro que corrói os alicerces da sociedade".

João Lourenço discursava no Parlamento após o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, numa sessão solene que teve início às 15:15 com os hinos nacionais dos dois países e perante as altas figuras do Estado.

O Presidente angolano afirmou que elegeu duas frentes de batalha para garantir o êxito do seu programa de governação: o combate à corrupção e a diversificação da economia.