Actualidade

Os músicos portugueses Conan Osiris, Filho da Mãe, Surma e Lavoisier atuam em dezembro no Brasil, no âmbito da Semana Internacional de Música (SIM) de São Paulo, onde estará também a luso-moçambicana Selma Uamusse.

A SIM de São Paulo, que decorre de 05 a 09 de dezembro, reúne concertos, debates e exposições em vários locais daquela cidade brasileira, com uma identidade semelhante ao festival South by Southwest, nos Estados Unidos, montra internacional de música para agentes e profissionais do setor.

Conan Osiris, Filho da Mãe, Surma, Lavoisier e Selma Uamusse estão entre as dezenas de músicos e bandas que irão atuar, de acordo com informação disponível no 'site' da SIM.