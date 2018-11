Angola/Portugal

O Presidente angolano, João Lourenço, quer reforçar os laços com Portugal, mas gostaria que as relações entre os dois países não se resumissem à partilha de interesse económicos e empresariais.

Afirmando que "Angola está aberta a uma maior presença de empresários e homens de negócios portugueses" para "edificar na prática uma base de cooperação mutuamente vantajosa" para os dois países, João Lourenço mostrou vontade de alargar essa cooperação a outros campos.

"Gostaríamos que as relações não se reduzissem à mera partilha de interesses económicos e empresariais, mas que se alargassem e reforçassem ao nível das consultas políticas, diplomáticas e parlamentares permanentes e trocas de informação e experiências nos domínios da educação, das ciências, das tecnologias, da cultura e de desporto. Só deste modo será possível o reforço do conhecimento mútuo em todas as vertentes", vincou, durante o seu discurso numa sessão solene da Assembleia da República.