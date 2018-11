Actualidade

A Fundação Bial anunciou hoje que vai lançar em 2019 a 1.ª edição do prémio bianual BIAL no valor de 300 mil premiar descobertas científicas na área da biomedicina.

"Este novo e singular prémio vai distinguir o que de mais notável está a ser feito na área biomédica. Os membros do júri vão ter uma tarefa muito desafiante e estão muito motivados para começar a analisar trabalhos. Premiar as descobertas mais notáveis e relevantes em biomedicina vai ser sem dúvida muito estimulante", declarou Fernando Lopes da Silva, presidente do júri deste galardão com caráter bianual.

O prémio, com um valor pecuniário de 300 mil euros, tem o objetivo de estimular as tendências atuais da saúde, que preconizam a ligação entre biologia, genética e medicina, em relação a fatores ambientais, bem como a personalização de tratamentos e estratégias terapêuticas, lê-se no comunicado de imprensa divulgado hoje.