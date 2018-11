São Tomé/Eleições

Delfim Neves, vice-presidente do Partido da Convergência Democrática (PCD), que integra a terceira força mais votada nas legislativas de outubro, foi eleito hoje presidente do parlamento são-tomense, com 28 votos favoráveis e 20 contra.

Na votação, um deputado do Movimento por Caué (independente) estava ausente. Delfim Neves teve ainda quatro votos nulos e duas abstenções.

Intervindo na cerimónia de posse dos 55 deputados, Delfim Neves, 53 anos, definiu como a sua "principal missão resgatar a dignidade" do parlamento e dos deputados "perante a nação e o mundo".