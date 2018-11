Actualidade

A ministra do Mar defendeu hoje uma revisão das relações laborais no Porto de Setúbal e apelou a um entendimento urgente entre as partes, mas o sindicato acusa o Governo e a administração portuária de incendiarem o conflito laboral.

"A situação que hoje se vive no Porto de Setúbal sublinha bem a necessidade e urgência que as duas partes coloquem os interesses dos trabalhadores e do desenvolvimento económico do porto à frente de razões parciais de carácter individual, muitas delas alheias ao Porto de Setúbal, por mais legítimas que sejam", diz, em comunicado a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino.

"É, pois, imperioso que empresas e sindicato demonstrem publicamente o seu genuíno interesse em resolver os problemas dos trabalhadores e da atividade do Porto de Setúbal, criando condições para que muito rapidamente se retome a paz social e o crescimento do porto", acrescenta a governante, que considera indispensável a existência de "um conjunto de eventuais que possam colmatar os picos de atividade".