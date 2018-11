Actualidade

O médio croata Filip Krovinovic regressa hoje ao 'onze' do Benfica, para a receção ao Arouca, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, 10 meses e dois dias após uma grave lesão.

A 20 de janeiro, o ex-jogador do Rio Ave sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, na receção ao Desportivo de Chaves (3-0), para a I Liga, acabando por ser operado em 06 de fevereiro, em Madrid.

Krovinovic já tinha sido convocado para a receção ao Ajax (1-1), para a Liga dos Campeões, em 07 de novembro, e a deslocação a Tondela, para o campeonato, quatro dias depois, mas foi suplente não utilizado nos dois encontros.