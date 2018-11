Actualidade

O tratamento de pessoas com VIH em Angola alcança 26% da população infetada com o vírus, quase um em cada quatro infetados, segundo um relatório das Nações Unidas, que torna assim o país como o pior lusófono neste aspeto.

No relatório, hoje divulgado, Angola surge atrás da Guiné-Bissau, com 30% dos infetados em tratamento, e da Guiné Equatorial, com 38%, sendo estes três os únicos países lusófonos analisados com uma taxa de tratamento de pacientes com VIH abaixo dos 50%.

Segundo o relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA), Portugal é o país de língua portuguesa com maior percentagem de infetados em tratamento, com 80%, seguindo-se Cabo Verde, com 75%, Brasil, com 64%, e Moçambique, com 54%.