Mais de 850 mil pessoas já se vacinaram contra a gripe gratuitamente, nas unidades de saúde ou em instituições como lares, unidades de cuidados continuados ou prisões, segundo uma estimativa da Direção-Geral de Saúde (DGS) hoje divulgada.

Uma nota da DGS, assinada pela sua responsável, Graça Freitas, refere que a vacinação contra a gripe em Portugal está em curso desde o dia 15 de outubro e que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) adquiriu cerca de um milhão e 450 mil vacinas.

No documento enviado à agência Lusa, a DGS adianta que "estas vacinas são enviadas para Portugal em várias remessas e, neste momento, todas as doses destinadas ao Serviço Nacional de Saúde já estão distribuídas ou em distribuição pelas centenas de pontos de vacinação do SNS".