Actualidade

O primeiro dia de campanha eleitoral para as eleições gerais de 23 de dezembro na República Democrática do Congo (RDCongo) ficou hoje marcado pela aparição pública do antigo Presidente Joseph Kabila junto do seu 'delfim', Emmanuel Ramazani Shadary.

Kabila, de 47 anos e no poder há 18, convidou Ramazani Shadary e vários membros da campanha para a sua casa em Kingakati, no planalto de Bateke, a 60 quilómetros de Kinshasa.

O Presidente-cessante anunciou que não se iria recandidatar à liderança do país - Kabila já cumpriu dois mandatos como chefe de Estado, limite previsto na Constituição - e apadrinhou a candidatura de Ramazani Shadary à presidência nas eleições do próximo mês.