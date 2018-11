Actualidade

A China vai construir o seu primeiro túnel submarino para comboios de alta velocidade, com mais de 70 quilómetros, que ligará duas cidades na costa leste do país, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua.

O projeto vai ligar a cidade portuária de Ningbo à ilha de Zhoushan, na próspera província de Zhejiang. No total, o túnel terá 70,92 quilómetros de comprimento, com uma secção por baixo do mar de 16,2 quilómetros, detalhou a agência.

Os comboios, que vão viajar a 250 quilómetros por hora, reduzirão o tempo de deslocação entre as duas cidades, de uma hora e meia para 30 minutos.