Actualidade

O comité sindical das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) quer impedir que a companhia Ethiopian Airlines passe a ter uma subsidiária a fazer voos domésticos no país lusófono, anunciou hoje em comunicado.

"Os trabalhadores da LAM pedem a quem de direito que reponha a legalidade e tome medidas no sentido de que sejam salvaguardados os interesses nacionais", lê-se no documento, publicado no jornal Notícias de hoje.

Segundo o comité sindical "a Ethiopian Airlines não pretende servir os objetivos da economia nacional moçambicana", mas sim, "alimentar e robustecer a economia etíope, através de um plano de expansão predatória".