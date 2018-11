Actualidade

As autoridades chinesas suspenderam a construção de uma ponte em Jingzhou, província de Hubei, após o projeto ter causado a morte de 6.000 peixes da espécie esturjão-chinês, que está em perigo de extinção.

Uma investigação, a cargo da Administração de Pescas do Rio Yangtzé e o Gabinete de Agricultura de Hubei, concluiu que as mortes dos peixes estão "diretamente relacionadas com os sobressaltos, ruídos e alterações nas correntes de água", causadas pela construção da ponte Miyue, parte da zona de ecoturismo de Jinan.

As autoridades concluíram que parte da construção foi feita em reservas naturais nacionais, o que é ilegal, forçando a paralisação da obra.