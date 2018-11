Actualidade

O secretário de Estado norte-americano debateu com as autoridades mexicanas a criação de empregos na região para responder às necessidades dos migrantes que se encontram no país à espera de asilo nos Estados Unidos.

A questão foi analisada na semana passada num encontro com o atual homólogo mexicano, Luis Videgaray, e o futuro sucessor na pasta dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, de acordo com um comunicado divulgado por Mike Pompeo.

A secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, um dos rostos da política de "tolerância zero" da adminstração Trump contra a imigração ilegal, também participou das reuniões.