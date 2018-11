Actualidade

O festival Caminhos do Cinema arranca hoje, com um simpósio em São João da Madeira, e prossegue no sábado, em Coimbra, onde vão ser exibidas 74 horas de filmes até 01 de dezembro, num evento focado na produção nacional.

Os Caminhos do Cinema começam hoje com a realização do simpósio "Fusões no Cinema", em São João da Madeira, enquanto que no sábado se inicia a competição da seleção principal do festival no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), em Coimbra.

Na sua 24.ª edição, o festival dedicado ao cinema português vai contar com 26 longas-metragens, 110 curtas, 17 documentários e 21 animações, num total de 74 horas, cinco minutos e 55 segundos de "novos caminhos", revelou o festival.