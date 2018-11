Portugal/Angola

A ministra da Justiça e o ministro do Interior angolano assinam hoje um protocolo na área da investigação criminal, serviços penitenciários, reinserção social e ciências forenses, no âmbito da visita do Presidente de Angola, João Lourenço, a Portugal.

O protocolo, que será assinado por Francisca Van Dunem e Ângelo Veiga Tavares no Palácio da Bolsa, no Porto, prevê especificamente a cooperação na área da criminalidade grave e organizada, corrupção, tráfico internacional de drogas, branqueamento de capitais, terrorismo e seu financiamento, segundo informação prestada à Lusa pelo Ministério da Justiça.

Na cerimónia, será assinado por Francisca Van Dunem e pelo Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos da República de Angola um outro protocolo sobre troca de experiências e de informações em matéria de logística, formação e capacitação de recursos humanos nos domínios do registo e do notariado e formação de magistrados.