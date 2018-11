Actualidade

Pelo menos seis pessoas morreram esta manhã na sequência de um ataque contra o consulado chinês em Karachi, cidade portuária no sul do Paquistão, informaram as autoridades do país.

"Três ou quatro homens armados entraram no consulado chinês e quando foram intercetados começaram a disparar sobre a polícia que protegia o complexo", disse à agência Efe o porta-voz da polícia, Mohamed Ishfaq.

A televisão loca emitiu imagens de fumo a sair do complexo consular, que também é residência de diplomatas e outros funcionários chineses.