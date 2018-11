Actualidade

Pelo menos 20 pessoas morreram e cerca de 50 ficaram feridas numa explosão num mercado em Kalaya, no noroeste do Paquistão, no segundo ataque do dia no país, depois de outro no consulado chinês em Karachi.

Tahir Ali, responsável da polícia local, disse à agência Associated Press que a tragédia levou as autoridades a declarar emergência nos hospitais da região para lidar com a situação.

Por sua vez, em declarações à agência Efe, o porta-voz da administração da região, Mohamed Bilal, disse que o mercado estava lotado quando ocorreu a explosão, cerca das 10:00 locais (05:00 em Lisboa).