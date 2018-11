Incêndios

As colónias de ratos têm vindo a aumentar nos municípios devastados pelos incêndios de 2017, como Arganil e Oliveira do Hospital, o que obrigou as autarquias a reforçar nas últimas semanas as medidas para combater esses roedores.

A multiplicação anómala dos ratos e ratazanas nos territórios atingidos pelos fogos é uma consequência da "morte ou fuga dos seus predadores naturais", disse hoje o biólogo Jorge Paiva à agência Lusa.

"Muitas das cobras morreram", adiantou, confirmando que estes répteis, mas também as aves de rapina e alguns pequenos mamíferos, como raposas e ginetas, "é que controlam as populações" de ratos do campo e outros.