Actualidade

As sociedades anónimas desportivas (SAD) de Benfica, Sporting e FC Porto já encaixaram 652,5 milhões de euros com o lançamento de empréstimos obrigacionistas, com quase metade deste montante angariado pelo clube da Luz.

A SAD 'encarnada' lançou oito operações no mercado de dívida desde 2004, tendo conseguido angariar 320 milhões de euros.

Por seu turno, a SAD 'portista', que foi a primeira a avançar com uma oferta pública de subscrição de obrigações, em 2003, concretizou nestes últimos 15 anos um total de nove operações, que lhe permitiram averbar 219,5 milhões de euros.