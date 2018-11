Actualidade

Pequim condenou hoje o ataque esta manhã contra o consulado chinês em Karachi, cidade portuária no sul do Paquistão, no qual morreram pelo menos sete pessoas, já reivindicado por um movimento separatista paquistanês.

"A China condena veementemente qualquer ataque violento contra as agências consulares diplomáticas e pede ao Paquistão que tome medidas concretas para garantir a segurança dos cidadãos e instituições chineses no Paquistão", afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shang, durante uma conferência de imprensa.

Dos sete mortos, pelo menos dois são civis e outros dois são policiais