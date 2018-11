Actualidade

O escritor cabo-verdiano Germano Almeida quer ser o "embaixador" de Cabo Verde na Feira do Livro de Guadalajara, que arranca no sábado, esperando também promover os seus livros, os colegas escritores e a cultura cabo-verdiana.

Germano Almeida é um dos mais de 40 escritores de língua portuguesa que participam este ano na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, que tem Portugal como país convidado, que, por seu turno, convidou o Prémio Camões de 2018 a integrar a comitiva.

A 32.ª edição da feira decorrerá de 24 de novembro a 02 de dezembro, num recinto com 34 mil metros quadrados, contará com um total de 800 escritores, e espera mais de 20 mil profissionais ligados ao mercado livreiro, com mais de 2.000 editoras e 400 mil títulos de 47 países.