Actualidade

O escritor Germano Almeida disse hoje que o grande problema do parlamento cabo-verdiano não é a briga entre dois deputados, mas sim as ofensas e injúrias constantes, considerando, por isso, que os deputados precisam de auto-vigilância.

"Os deputados podem ter opinião diferente um do outro, mas que exprimem sem ofender ninguém. Os deputados precisam de se auto vigiarem. Eles têm de fazer uma autovigilância para dizerem 'nós não podemos continuar nessa forma'", disse.

Germano Almeida comentava à agência Lusa o incidente de há duas semanas, em que os deputados Emanuel Barbosa, do Movimento para a Democracia (MpD), no poder, e Moisés Borges, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), na oposição, se envolveram em confrontos, na Assembleia Nacional, na cidade da Praia.